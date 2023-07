FOTO e VIDEO | Salernitana, che entusiasmo a S.Teresa: show del ds De Sanctis Candreva: «Vogliamo toglierci grandi soddisfazioni». E Mazzocchi parla da capitano: «Daremo tutto»

“Per chi ha creduto e lottato… in bocca al lupo per questo nuovo campionato! Avanti Bersagliera”. È l’augurio che gli organizzatori del torneo di Santa Teresa hanno rivolto alla Salernitana, rappresentata sull’arenile di Santa Teresa dal ds Morgan De Sanctis, dal team manager Salvatore Avallone, dall’addetto stampa Gianluca Lambiase e dai calciatori Pasquale Mazzocchi ed Antonio Candreva. Proprio i beniamini della torcida granata sono stati letteralmente travolti dall’affetto di tanti piccoli sostenitori che hanno fatto a gara per strappare autografi e foto ricordo.

Letteralmente scatenato il direttore sportivo Morgan De Sanctis che, come accaduto già durante la festa salvezza, si è unito agli ultras del cavalluccio marino nel lancio di cori. Poco prima era stato lo stesso dirigente a lanciare un messaggio alla tifoseria. «Come Salernitana era doveroso esserci in un evento storico e bello. Noi portiamo la nostra presenza qui e dappertutto, ci mettiamo impegno, lavoro e dedizione per ripagare i tifosi. Ho conosciuto la realtà salernitana - ha aggiunto De Sanctis - e sento il peso della responsabilità affinché i tifosi siano contenti della squadra. L’obiettivo è salvarsi quanto prima per poter crescere e consolidarsi in serie A». In tanti sull’arenile di Santa Teresa hanno anche provato a strappare qualche notizia di mercato: «La clausola per Dia? Spero come te che non venga pagata», ha detto il ds ad un tifoso, rassicurando però tutti sulla volontà di costruire una squadra forte e in grado di rappresentare al meglio la città.

Calore ed entusiasmo che ha travolto anche Antonio Candreva e Pasquale Mazzocchi. «Ho saputo che questo torneo è importantissimo», ha detto Candreva. «Ci siete mancati, non vediamo l’ora di tornare allo stadio tutti insieme, con il vostro entusiasmo per fare una stagione positiva. Tutti insieme, dalla stessa parte come avete sempre fatto, nel bene e nel male. Buon campionato e speriamo di toglierci grandi soddisfazioni».

Un messaggio ribadito anche dal capitano granata. «Noi possiamo promettere di sputare sempre sangue in mezzo al campo, voi ci accompagnerete sia in casa che in trasferta. Non vediamo l’ora di iniziare questa stagione», le parole di Pasquale Mazzocchi.