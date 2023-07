Salernitana, domani parte il ritiro. De Sanctis spinge per Miretti La Juventus prova ad inserire anche Ranocchia nell'operazione ma c'è il nodo legato alla formula

La Salernitana partirà domani alle 9.30 alla volta di Rivisondoli dove prenderà il via la prima fase del ritiro pre-campionato. Sousa ha convocato 28 calciatori, alcuni dei quali destinati a salutare la truppa, altri attesi in Abruzzo nei prossimi giorni. Il tecnico, che domani alle 16 incontrerà la stampa in conferenza per poi dirigere la prima seduta di allenamento in terra abruzzese, spera di poter lavorare quanto prima anche con i rinforzi necessari a colmare le lacune. La coperta è corta sia a centrocampo che in attacco. Per la mediana il ds De Sanctis spinge per Miretti, talento della Juventus che potrebbe arrivare in prestito a Salerno. Il nodo è legato alla formula: la Salernitana vorrebbe inserire un diritto di riscatto, i bianconeri spingono per un obbligo con contro-riscatto. Nell'operazione i piemontesi vorrebbero inserire anche Ranocchia, mezzala che non dispiacerebbe a Sousa. I prossimi giorni saranno decisivi per definire le prime operazioni. Prima punta, centrocampista ed esterno sinistro sono le priorità per De Sanctis che spera di riuscire a battere un colpo in entrata