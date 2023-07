FOTO e VIDEO | La Salernitana arriva a Rivisondoli, entusiasmo e curiosità Ad accogliere i granata anche il sindaco ed il vicesindaco del comune abruzzese

La Salernitana è arrivata poco prima delle 12.30 a Rivisondoli. Il pullman sociale, partito in mattinata da Salerno, ha raggiunto il Grand Hotel Europa (e l'adiacente all’adiacente Hotel Victoria) dove calciatori e staff soggiorneranno fino al 27 luglio. Paulo Sousa è stato tra i primi a scendere dal bus, seguito dai componenti del suo staff. Il tecnico portoghese - che alle 16 incontrerà la stampa per la prima conferenza della stagione e, poi, dirigerà il primo allenamento - ha convocato 28 calciatori per il ritiro in terra abruzzese. Al momento mancano all'appello ancora diversi elementi che hanno preso parte agli impegni con le rispettive nazionali e che raggiungeranno Rivisondoli nei prossimi giorni. L'arrivo nell'Alto Sangro del club granata ha suscitato grande curiosità anche tra i residenti che hanno atteso dinanzi all'albergo l'arrivo della squadra. Tanti bambini ne hanno approfittato per autografi e foto ricordo. Ad accogliere i granata anche il sindaco di Rivisondoli, Giancarlo Iarussi ed il suo vice Roberto Ciampaglia. Con l'Amministrazione comunale si lavora per stipulare un accordo di tre-cinque anni, in modo da far diventare la località abruzzese una tappa fissa dell'estate granata.