Salernitana, primo giorno a Rivisondoli: Sepe e Bonazzoli a parte per scelta Sousa dà subito spazio al pallone, domani attesi i primi nazionali

È spuntato subito il pallone nel primo giorno di allenamenti della Salernitana a Rivisondoli. Paulo Sousa - che ad inizio seduta ha riunito in cerchio il gruppo - ha voluto subito far riprendere confidenza alla squadra con la palla, disponendo delle specifiche esercitazioni. Con il gruppo non hanno lavorato Sepe e Bonazzoli che, d’intesa tra staff tecnico e società, hanno svolto lavoro atletico specifico. Solo palestra per Dia che sta svolgendo il piano di recupero post-operatorio: una fase molto delicata, come evidenziato in conferenza stampa da Paulo Sousa, e che risulterà decisiva per il pieno recupero del senegalese. Fiorillo e De Matteis hanno lavorato con il preparatore Michelangelo Rampulla. Non hanno raggiunto ancora Rivisondoli, invece, Ochoa, Gyomber, Pirola, Daniliuc, Lovato, Lassana Coulibaly, Kastanos e Botheim: il primo è ancora impegnato con la nazionale messicana, gli altri arriveranno alla spicciolata in Abruzzo. Già domani dovrebbero aggregarsi Coulibaly, Gyomber, Kastanos e Daniliuc.