Salernitana, Sousa prova la difesa a quattro e ritrova tre titolari Ancora lavoro differenziato per Sepe e Bonazzoli

Secondo giorno di lavoro a Rivisondoli per la Salernitana. Nel ritiro abruzzese i granata hanno svolto la prima di due sedute di lavoro. Sousa, anche in questo caso, ha dato spazio alla tattica, provando i movimenti della difesa a quattro. Il portoghese ha ritrovato Gyomber, Daniliuc e Kastanos, reduci dagli impegni con le nazionali e che hanno lavorato regolarmente con il gruppo.

All'appello mancano ancora Lassana Coulibaly, Botheim, Lovato, Pirola ed Ochoa. Sul prato dello stadio di Rivisondoli hanno svolto lavoro differenziato Sepe e Bonazzoli, così come deciso da società e staff tecnico. Dia, invece, ha lavorato in palestra per proseguire il percorso di recupero post-operatorio. Intanto a Rivisondoli continuano ad arrivare tifosi per seguire da vicino le gesta dei granata.