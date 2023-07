Prefetto, Questore e forze dell'ordine danno il benvenuto alla Salernitana Incontro nel ritiro abruzzese, anche Iervolino ha portato telefonicamente il suo saluto

L'arrivo della Salernitana a Rivisondoli ha suscitato grande curiosità nell'Alto Sangro. Oltre a tanti tifosi che, ogni giorno, arrivano in Abruzzo per seguire da vicino la "nuova" Salernitana, anche tanti curiosi hanno fatto capolino allo stadio di Rivisondoli per seguire gli allenamenti del cavalluccio marino.

Ma l'arrivo in Abruzzo dei granata è stato seguito con grande interesse anche dalle autorità di pubblica sicurezza locali. Non a caso stamane si è svolto presso il Grand Hotel Vittoria, sede del ritiro della Salernitana, un incontro con le forze dell’ordine locali che hanno rivolto al club granata un saluto di benvenuto istituzionale.

All’incontro erano presenti oltre al direttore sportivo Morgan De Sanctis, il Prefetto di L’Aquila, il Questore di L’Aquila, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila, il Comandante della Guardia di Finanza di L’Aquila e il Commissario di Sulmona. Nel corso dell’incontro è intervenuto telefonicamente anche il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. L'intenzione del club, infatti, è di creare una sinergia con il Comune di Rivisondoli e di fissare ogni anno il ritiro estivo in Abruzzo. Le parti ne stanno discutendo ed il nuovo accordo potrebbe avere una durata di 3-5 anni.