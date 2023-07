Salernitana, campagna abbonamenti: vicini alla quota dell'anno scorso Partenza con il botto per l'apertura della vendita libera

La vendita libera dei carnet per la prossima stagione granata parte benissimo, nonostante le difficoltà tecniche riscontrate nella prima fase di questa campagna. Alle 22 della giornata di ieri, venerdì 14 luglio, erano stati emessi, in totale, 7.500 abbonamenti. Un numero estremamente positivo, considerando che ci sono ancora tante pratiche in sospeso, tra chi procederà alla rateizzazione e chi deve ancora recarsi al botteghino per sottoscrivere la propria famiglia.

Miglioramento netto rispetto all'anno scorso

Si tratta di un dato vicinissimo a quello dell'anno scorso, dove alla data della chiusura del tesseramento erano state emessi 7.870 carnet. Probabile, quindi, che già tra la giornata di oggi e quella di domani, questo numero sarà superato. Una notizia che farà sicuramente felice patron Iervolino, la società e anche la squadra, che sente il calore di una tifoseria sempre calda e presente.

Il presidente dei granata, Danilo Iervolino, aveva auspicato a più riprese che si arrivasse a 12.000 abbonamenti. Una cifra che sembrava molto alta ma che, stante le premesse, potrebbe essere raggiunta. L'obiettivo "realistico" posto anche dall'amministratore delegato Milan era quello di arrivare a una cifra con quattro zeri. Visto il trend, sembra che la tifoseria granata "accontenterà" la dirigenza.

Primi colpi di mercato potrebbero smuovere le acque

A quindici giorni dall'inizio del calciomercato, i granata preparano i primi colpi in entrata. Iervolino ha dichiarato alla stampa che c'è l'obiettivo di trovare una prima punta ma che se si presenteranno delle occasioni interessanti, specialmente per quanto riguarda dei giovani prospetti, la Salernitana sarà presente e attiva. Il nome caldo e diventato vero e proprio tormentone di mercato di questa prima fase della finestra estiva è Fabio Miretti, 19 anni, talento della cantera juventina. Il centrocampista ha tutte le qualità per diventare un top player della Serie A e i granata sono in pole position per ottenerlo, nonostante la forte concorrenza di altre squadre di media e bassa classifica.

Inoltre, tra meno di una settimana scadrà il termine per esercitare la clausola rescissoria nel contratto di Boulaye Dia. Il senegalese è corteggiato con estrema insistenza dalla Fiorentina, ma sembra non voler mettere sul piatto i 25 milioni necessari per svincolarlo dal club granata. E la Salernitana, ovviamente, non opererà alcuno sconto.