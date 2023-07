Salernitana, si accelera per lo scambio Bonazzoli-Hongla Ore decisive anche per il futuro di Boulaye Dia: giovedì scadrà la clausola

Salernitana e Verona hanno intensificato i contatti per definire lo scambio tra Martin Hongla e Federico Bonazzoli. L'accelerata c'è stata in giornata e, in questa fase, le parti sono al lavoro per trovare la quadra economica dell'operazione. I due calciatori hanno già dato il via libera, ora l'ultima parola spetterà alle società. Hongla, mediano camerunense classe '98, è reduce da un'esperienza di sei mesi in prestito al Real Valladolid, nella Liga spagnola. Con la maglia degli scaligeri in un anno e mezzo ha collezionato 30 presenze ed un gol. È destinata a chiudersi dopo due anni, invece, l'avventura granata di Bonazzoli: la Salernitana aveva investito 5 milioni di euro la scorsa estate per acquistarlo dalla Sampdoria ma il “pistolero” non è riuscito a ripetersi sui livelli del primo anno, anche a causa di un rapporto mai sbocciato con Paulo Sousa. Intanto sono ore decisive anche per il futuro di Boulaye Dia: giovedì scadrà la clausola che consentirebbe la cessione per 25 milioni di euro.