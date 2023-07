Campagna abbonamenti 2023/2024: già superato il dato dell'anno scorso Con 8.150 carnet, si viaggia a ritmo sostenuto: l'affetto dei tifosi come sempre al top

Il dato ufficiale comunicato dalla società di via Allende conferma quello che era un dato auspicabile: questa campagna abbonamenti (2023/2024) è già un grande successo. Con molti giorni davanti di vendita libera, è stato già superato il numero di abbonamenti della passata stagione. Siamo ufficialmente a 8.150 carnet, ma il dato reale dovrebbe essere maggiore di circa mille unità, considerando che ci sono tantissimi abbonamenti family in attesa. A questi, si aggiungono gli abbonamenti relativi ai diversamente abili e quelli che verranno pagati attraverso rateizzazione in 12 mesi.

Obiettivo 12.000. C'è tempo fino a fine luglio

Il patron Danilo Iervolino si era posto un obiettivo ambizioso: quello di raggiungere quota 12.000 abbonamenti. Un risultato che potrebbe non essere lontanissimo, se si considerano tutte quelle richieste in attesa di approvazione e il margine temporale per procedere con l'acquisto. La campagna abbonamenti termina ufficialmente a fine luglio e in queste due settimane, qualora arrivasse un grande nome (o di grande prospettiva), si potrebbe vedere la più classica delle impennate.

Operazione Miretti

Il nome principale sul taccuino di Morgan De Sanctis - e che potrebbe infiammare la piazza - è quello di Fabio Miretti, talentino 19enne in forza alla Juventus. L'operazione è fattibile e i granata vengono dati in pole position. I nodi principali sono quelli legati alla formula del trasferimento, che varia dal prestito secco, al prestito con diritto di riscatto (ed eventuale contro riscatto), fino a quello con obbligo di riscatto. L'operazione dovrebbe valere all'incirca 15 milioni di euro, bonus inclusi.