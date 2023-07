Amichevole Salernitana-Delfino Curi, alle 18 diretta su Ottochannel Mercato in stand-by: De Sanctis fa visita al ritiro del Bari

Primo test stagionale per la Salernitana che alle 18 affronterà il Delfino Curi Pescara sul prato dello stadio comunale di Rivisondoli. L'amichevole, che sarà trasmessa in diretta da Ottochannel sul canale 16, sarà l'occasione per iniziare a testare il lavoro svolto in questa prima fase di ritiro. Sousa potrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1, modulo differente da quello utilizzato nello scorso campionato ma che è stato provato molto in questa prima fase di preparazione. In terra abruzzese è prevista anche una buona presenza di tifosi che sono partiti da Salerno per seguire da vicino la prima uscita stagionale della Salernitana. Rispetto allo scorso campionato, non ci saranno ancora volti nuovi. Il mercato, infatti, resta in stand-by ed è vincolato alle operazioni in uscita. Ieri sera il ds De Sanctis ha fatto tappa nel ritiro del Bari che è di stanza a Roccaraso. Il dirigente granata ha cenato con il collega Polito che potrebbe aver chiesto informazioni su alcuni calciatori granata. I biancorossi sono alla ricerca di un portiere che possa raccogliere l'eredità di Caprile, destinato all'Empoli dopo il tesseramento con il Napoli. La Salernitana ha Sepe in uscita che potrebbe rappresentare una valida alternativa. I pugliesi, inoltre, potrebbero fare un pensiero a Mamadou Coulibaly che, tuttavia, sta provando a giocarsi le sue chance alla corte di Sousa. Resta in stand-by anche la trattativa con il Verona per lo scambio Hongla-Bonazzoli: nelle ultime ore le società non hanno avuto più contatti ma non è da escludere un ritorno di fiamma.