Salernitana, Sousa: "Soddisfatto del lavoro ma mi aspettavo qualche rinforzo" Le parole del tecnico sul mercato: “Spero arrivino quanto prima”

“Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi, ho visto grande disponibilità e voglia di esprimere le idee su cui stiamo lavorando. La nostra metodologia di lavoro è molto particolare, abbiamo cominciato a lavorare fin da subito con la palla. Stiamo lavorando sull’idea di gioco che vogliamo avere. Oggi è arrivato Lovato e finalmente abbiamo a disposizione tutti i difensori per poter lavorare sia sulla difesa a quattro che sulla difesa a tre”. Queste le parole del tecnico granata Paulo Sousa intervenuto in conferenza stampa nel ritiro di Rivisondoli al termine di Salernitana Delfino Curi Pescara.

“Mi aspetto qualche innesto importante in alcuni ruoli fondamentali. Spero arrivino quanto prima perché c’è bisogno di lavorare sullo specifico per essere pronti all’inizio del campionato. Il caldo e la difficoltà di recuperare bene dal punto di vista fisico non aiuta a riposare e porta maggiore stanchezza”.

Il mister ha quindi concluso: “Sono molto contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Sui calciatori con cui stiamo lavorando siamo al livello che volevamo avere, solo Bohinen e Daniliuc devono recuperare da qualche acciacco fisico. A livello di rosa siamo ancora indietro, mi aspettavo che questa settimana potessimo avere qualche nuovo giocatore nei ruoli decisivi”.