Salernitana, Maggiore: "Voglio stare bene per dare il massimo" “A Salerno sto bene, mi sto allenando per farmi trovare pronto”

“Abbiamo iniziato questo ritiro provando qualcosa di nuovo dal punto di vista tattico. Queste amichevoli ci aiutano a provare quello su cui stiamo lavorando. Con il passare del tempo e lavorando bene cresceremo sotto tutti i punti di vista. Siamo a disposizione del mister per fare il massimo possibile”. Queste le parole del centrocampista granata Giulio Maggiore intervenuto in conferenza stampa nel ritiro di Rivisondoli.

“Posso fare diversi ruoli a centrocampo per sfruttare le mie caratteristiche. Quello che conta per me è poter giocare con maggiore continuità rispetto allo scorso anno e stare bene fisicamente per poter dare il mio contributo. Adesso sto lavorando per trovare la condizione migliore”.

Maggiore ha quindi concluso: ”Col mister parliamo esclusivamente del campo, mi sto allenando nella maniera giusta per farmi trovare pronto. Lo scorso anno ho avuto alcuni problemi fisici che hanno condizionato il mio rendimento ma sono stato benissimo a Salerno, la gente è fantastica e con la testa sono al cento per cento sulla Salernitana. Il mio obiettivo è avere continuità di minutaggio per esprimermi al meglio”.

foto Us Salernitana 1919