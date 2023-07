Salernitana, scaduta la clausola di Dia: ora la palla passa a Iervolino Il bomber senegalese non si è accordato con nessun club ma ci sono ancora tanti pretendenti

Boulaye Dia è ancora un giocatore della Salernitana. A mezzanotte è scaduto il termine ultimo per poter esercitare la clausola di rescissione, fissata a 25 milioni di euro. Da oggi, quindi, la società granata avrà tutte le possibilità per "fare il prezzo" del giocatore. La quotazione per patron Danilo Iervolino è sicuramente superiore a quella posta come clausola. Forse, per cifre vicine ai 40 milioni di euro, se ne potrà parlare.

In Italia nessuno può permettersi Dia: spunta una sirena inglese

La squadra che ha provato con maggior insistenza ad acquistare il numero 9 della nazionale senegalese è la Fiorentina. La Viola necessita di un attaccante di qualità e che faccia gol, e Boulaye Dia era il nome principale per il restyling dell'attacco. La Fiorentina, però, ha provato a trattare con la Salernitana su una base massima di 20 milioni. Davvero troppo poco per il valore dato dalla società dell'Ippocampo. Tra le altre squadre che hanno sondato il terreno c'erano le altre big del campionato, con Milan e Inter in prima linea. Poi, però, le squadre meneghine hanno deciso di virare su altri obiettivi.

In Italia, pare non ci sia nessuna squadra intenzionata a versare la cifra richiesta da Iervolino, così come non ci sono contropartite che possano davvero interessare ai granata e che siano messe a disposizione dai grandi club che si sono mossi per comprare il capocannoniere della Salernitana.

All'estero, ci sono dei segnali di movimento da parte dell' Everton. I toffees potrebbero provare l'affondo, avendo a disposizione molte più risorse delle squadre italiane. In linea di massima, pare che la Premier League sia l'unica opzione, qualora si procedesse con una cessione.

Dia, segnali di permanenza?

Un elemento che potrebbe essere indicativo della volontà di restare a Salerno almeno per un altro anno riguarda un piccolo dettaglio legato al ritiro a Rivisondoli. Boulaye Dia ha infatti firmato alcuni autografi con il numero 10. Per alcuni potrebbe essere un dettaglio di poco conto, ma si tratta di un indizio da tenere in considerazione.

Iervolino, Sousa e la dirigenza hanno speso parole al miele per Boulaye e l'idea di essere il fulcro della squadra anche per il prossimo anno potrebbe garantire al bomber ex Villareal di fare un salto di categoria ancora più importante. La volontà da parte della Salernitana è chiarissima: almeno per la stagione 2023/2024 la "gioia della corona" deve restare all'ombra dell'Arechi.