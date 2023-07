Lassana Coulibaly ritrova il sorriso. E la Salernitana prova a blindarlo Sousa ha messo il maliano al centro del progetto tattico granata

Nei due campionati disputati dalla Salernitana in serie A, Lassana Coulibaly è stato, sicuramente, il calciatore più costante della rosa granata in termini di qualità e quantità. Un pilastro considerato incedibile dalla società e su cui Paulo Sousa intende costruire anche la prossima stagione. Non a caso la riconferma del centrocampista maliano non è mai stata in discussione per la Salernitana. Il nome del 27enne, tuttavia, è stato annotato da diversi operatori di mercato che, da qui a fine agosto, potrebbero sondare il terreno e tentare l'affondo. Nelle ultime ore radiomercato ha rilanciato di un possibile interesse del Napoli che avrebbe, per il momento, soltanto pensato al talento della Salernitana. Un'ipotesi smentita fermamente dalla dirigenza granata che, come richiesto da Paulo Sousa, intende ripartire dall'ossatura della passata stagione, mettendo Coulibaly al centro del progetto. Per il momento, dunque, il maliano non è in vendita. Ma si sa che le strade del mercato sono lunghe ed imprevedibili. Nel frattempo il calciatore ha subito ritrovato il sorriso, mettendosi alle spalle l'alterco avuto venerdì in allenamento con Mazzocchi: