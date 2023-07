Salernitana, si accelera per l'installazione dei tornelli in Curva Nord Proseguono i lavori disposti dal Comune. Intanto la campagna abbonamenti avanza spedita

Mentre la Salernitana prende forma nel ritiro di Rivisondoli, a Salerno si lavora al tema delle infrastrutture. In questi giorni il Comune ha provveduto ad installare le strutture in metallo propedeutiche al fissaggio dei tornelli in Curva Nord. Uno step necessario per la riapertura integrale del settore ma che, tuttavia, dovrà comunque fare i conti con gli interventi richiesti da Prefettura e Questura per garantire percorsi in sicurezza alla tifoseria ospite. Nei prossimi giorni, dunque, saranno installati i tre tornelli. Poi potrebbe esserci un nuovo confronto tra gli amministratori comunali e le autorità di pubblica sicurezza per capire se ci siano margini d'intervento per dislocare il settore ospiti dei Distinti e realizzare le aree di sosta per i tifosi che arriveranno da fuori.

In questi giorni sono già stati aggiornati i software dei tornelli degli altri settori, in modo da consentire un ingresso più celere ai tifosi. L'Arechi, infatti, per il prossimo campionato dovrebbe far registrare un incremento di presenze. Sono già 9mila i tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento, un migliaio in più rispetto allo scorso campionato. Un dato destinato a crescere, considerato che manca poco meno di un mese alla chiusura. Intanto la Salernitana ha reso noto che dalle 12 di lunedì sarà disponibile la promozione “Porta un amico” che consentirà di acquistare un abbonamento a prezzo scontato per un proprio conoscente. Sempre lunedì, invece, scadrà il termine ultimo per l'invio delle richieste di abbonamento family e per le richieste di rateizzazione.