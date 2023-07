Salernitana-Picerno 1-0. Sambia inventa, Candreva decide: vittoria in amichevole Sousa ripropone il 3-4-2-1, ancora a parte Bonazzoli e Sepe

Con un gol di Candreva la Salernitana batte il Picerno in amichevole, proseguendo il percorso di crescita nel ritiro di Rivisondoli. Sousa per il secondo test estivo rispolvera il 3-4-2-1, modulo che dovrà rappresentare il collante tra la passata e la nuova stagione. Il tecnico portoghese, però, deve fare i conti con numerose assenze: Dia sta proseguendo il percorso di riabilitazione post-operatoria; Bohinen, Daniliuc e Fiorillo sono ai box, mentre Lassana Coulibaly e Mazzocchi sono stati esclusi per motivi disciplinari dopo la lite avvenuta venerdì in allenamento.

Davanti ad oltre 1500 tifosi arrivati da Salerno, la squadra di Sousa fa fatica a carburare e subisce la maggior vivacità dei lucani che in avvio spaventano il cavalluccio marino con Murano. Con il passare dei minuti la Salernitana sale d'intensità, dialoga nello stretto e cerca l'imbucata per la prima punta. Candreva e Sambia dialogano bene sulla destra, regalando a Kastanos la chance per il vantaggio ma il palo salva il Picerno. Nella ripresa la squadra di Longo cala vistosamente e la Salernitana riesce a trovare lo spunto che decide il match: Sambia sfonda sulla corsia di destra, guadagna il fondo e crossa al centro per Candreva che di testa spedisce il pallone in rete. Sull'1-0 parte la girandola delle sostituzioni sia da un lato che dall'altro. Entrano Lovato, Sfait, Coulibaly, Motoc, Bronn, Valencia e Boultam. Sepe e Bonazzoli, invece, nonostante le poche alternative, restano a guardare, rendendo sempre più evidente la spaccatura con la società che sta lavorando per trovargli una sistemazione.

SALERNITANA-PICERNO 1-0

SALERNITANA (3-4-2-1): Allocca; Gyomber, Fazio (22′ st Bronn), Pirola (1′ st Lovato); Sambia, Iervolino (32′ st Motoc), Maggiore (22′ st M. Coulibaly), Bradaric (32′ st Sfait); Candreva, Kastanos (22′ st Boultam); Botheim (22′ st Valencia). A disposizione: Sepe, Di Giorgio, Bonazzoli. Allenatore: Sousa.

PICERNO (4-2-3-1): Summa (1′ st Merelli); Pagliai (1′ st Novella), Gilli (1′ st Biosiol), Garcia (1′ st Allegretto, 22′ st Ciriello), Guerra (30′ Monti, 22′ st Savarese); De Ciancio (1′ st Pitarresi), De Cristofaro (1′ st Ciko); Esposito (1′ st Ceccarelli), Maiorino (1′ st Destito, 32′ st Mecca), Graziani (1′ st Albadoro); Murano (1′ st Santarcangelo). A disposizione: Esposito A., Diop. Allenatore: Longo.

RETI: 3' st Candreva