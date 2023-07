Salernitana, Sousa: "Siamo in crescita ma si sente l’assenza di Dia" “Mazzocchi e Coulibaly devono continuare a lavorare per migliorare”

“Dopo le partite abbiamo bisogno di recupero ma bisogna approfittare del ritiro per lavorare ad alta intensità. La prossima settimana si rischiano infortuni per il volume di lavoro che bisogna fare quindi bisognerà stare attenti. Stiamo inserendo giocatori nuovi che non hanno lavorato con noi lo scorso anno. Ci è mancato molto l’ultimo terzo di gioco perché ci mancano dei protagonisti chiave con cui aumentare la nostra produttività ed efficacia. Dia è stato il nostro grande protagonista a livello realizzativo e si sente la sua assenza in avanti”. Queste le parole del tecnico granata Paulo Sousa intervenuto in conferenza stampa al termine di Salernitana – Picerno.

“Dobbiamo guardare alla storia di ognuno e cosa hanno vissuto. Mazzocchi e Coulibaly sono cresciuti tanto ma non abbastanza da evitare questo spiacevole episodio davanti ai nostri tifosi. Devono continuare a crescere con l’aiuto del mio staff e della squadra. Sono due giocatori che quando scendono in campo danno tutto per la squadra, per i tifosi e per la nostra città”.

“Abbiamo deciso di dare maggiore minutaggio alla maggior parte dei giocatori che rappresentano la base della nostra squadra. Il bilancio di queste prime due settimane è molto positivo con grande disponibilità da parte di tutti i giocatori”.