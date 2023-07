Salernitana, Lovato: "Sto bene, voglio dimostrare molto di più" “Ho vissuto la scorsa stagione come un’annata di crescita a livello personale”

“Credo che la stagione scorsa mi abbia insegnato molto, soprattutto sul come affrontare alcune situazioni e alcune sfortune. L’ho vissuta come una stagione di grande crescita a livello personale. Calcisticamente quest’anno voglio dimostrare molto di più”. Queste le parole del difensore granata Matteo Lovato intervenuto in conferenza stampa al termine di Salernitana – Picerno.

Lovato ha quindi concluso: “Ci siamo lasciati alle spalle la delusione dell’europeo. Ora la testa è completamente sulla Salernitana e alla stagione che sta per iniziare. Voglio dimostrare qualcosa in più rispetto allo scorso anno e dare più continuità alla mia voglia di giocare. Fisicamente sto molto bene, praticamente mi sono fermato solo una settimana. Lavoro per mettermi in condizione prima possibile”.