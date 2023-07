Miretti non chiude le porte alla Salernitana: "Ad agosto vedremo" Il talento della Juve fresco di rinnovo non esclude la possibilità di una cessione

Il talentino della Juve Fabio Miretti ha rinnovato fino al 2027. Questo, però, non significa che il forte centrocampista dell'under 21 abbia chiuso le porte a ogni trasferimento. Il tecnico Max Allegri dovrà valutarlo anche in tournée ed è possibile che si giochi un posto in rosa con l'ex granata Hans Nicolussi Caviglia. Inoltre, c'è da considerare l'incertezza sugli introiti e la partecipazione alle competizioni europee. La Vecchia Signora potrebbe essere costretta a far cassa per avviare un processo di ricostruzione, e la cessione di Miretti (nella foto tratta dalla pagina ufficiale della Juventus) potrebbe essere dolorosa ma necessaria.

Fabio Miretti è, da un mese a questa parte, il grande obiettivo di mercato dei granata.

Miretti: "Non si può dire con certezza quale sarà il mio futuro"

Il centrocampista e rivelazione di due stagioni fa ha affermato che "La società mi ha dimostrato sempre piena fiducia. Adesso non si può dire con certezza quale sarà il mio futuro: c’è ancora la tournée, abbiamo due partite negli Stati Uniti e pensiamo a quello. Poi quando si tornerà dall’America, io e la società decideremo quale sarà il percorso migliore per questa stagione".

Un rinnovo che vale come attestato di stima per il percorso di questi due anni

Il giovane Miretti sottolinea, in ogni caso, come "Il rinnovo fino al 2027 per me ha un forte significato perché è la prosecuzione di un percorso che dura da tanti anni. Quando si prolunga il contratto con la Juventus con una maglia così importante è sempre motivo di orgoglio. E una bella soddisfazione." Chiaramente, i tifosi granata e la stessa società di via Allende sperano che, alla fine, il percorso continui all'ombra dello Stadio Arechi di Salerno.