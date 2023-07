Salernitana, l'ex co-patron Mezzaroma presidente della società "Sport e Salute" Azionista unico il ministero di Economia e Finanze: gestirà 300 milioni di fondi

La partecipata governativa Sport e Salute che gestisce quasi 300 milioni di contributi pubblici ogni anno ha trovato finalmente il suo nuovo presidente, ed è una vecchia conoscenza della Salernitana. Parliamo di Marco Mezzaroma, che insieme a Claudio Lotito - attualmente deputato per Forza Italia e marito della sorella di Marco Mezzaroma, Crisitna - ha avuto l'onore e l'onere di guidare la Bersagliera per dieci anni (dal 2011 al 2021).

Trattative sbloccate dopo mesi di impasse

Le nomine per il rinnovo delle partecipate governative legate al mondo dello sport si erano impantanate e le trattative sono andate avanti per circa sei mesi. Un tempo lungo in cui la società Sport e Salute si è ritrovata in una fase di incertezza. La società Sport e Salute è, dal punto di vista del Pubblico, la società più importante per quanto riguarda lo sviluppo dello Sport in Italia. Tra le cariche da rinnovare vi era anche quella chiave dell'amministratore delegato. Qui, il nome è uscito dall'interno della stessa società, con la promozione del direttore generale Diego Nepi Molineris.