Scontro frontale tra Salernitana e Istituzioni, Milan: "Basta teatrini" "La società non è stata minimamente considerata nel progetto di restyling dello Stadio Arechi"

Nervi tesi tra Salernitana e Istituzioni (sia Comune che Regione). Qualche giorno fa il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presentato il progetto di restyling dello Stadio Arechi. Progetto molto più ambizioso ed esoso rispetto all'idea originale (l'investimento complessivo è salito da 35 a 95 milioni di euro) in cui, però, la società di via Allende non è stata minimamente consultata. Non solo: anche per le sistemazioni alternative durante il periodo dei lavori di ristrutturazione (che potrà variare, stando alle parole di De Luca, dai due ai dieci anni) Iervolino e Milan non sono stati interpellati.

Salernitana contro Regione, Milan: "Spettatori attivi per vedere se promesse saranno mantenute"

"De Luca svolga il suo ruolo di amministratore pubblico in maniera diligente, efficace e trasparente, perché concordiamo con lui che lo stadio sia un bene della città di Salerno. Rispondiamo che in pieno spirito collaborativo saremo spettatori non passivi ma attivi per vedere se le promesse saranno mantenute nei tempi e nei modi che il governatore ha detto. Ci rendiamo disponibili per un tavolo tecnico nel quale valutando il dossier dei professionisti impegnati potremo esprimere il nostro punto di vista ed entrare nel merito del luogo dove si potrà giocare. Dispiace non essere stati consultati prima della presentazione del progetto".

E sulla curva Nord, la società granata non indietreggia e dice all'Amministrazione "Basta teatrini"

Il terreno di scontro principale, però, rimane quello legato alla Nord. La promessa non mantenuta da parte del Sindaco e soci dell'Amministrazione riguardo la riapertura della Nord entro l'inizio del nuovo campionato, ha incrinato i rapporti tra l'Ente e la società di via Allende. "Abbiamo inviato una pec a Prefettura, Questura e Comune con cui chiediamo la convocazione di un tavolo tecnico - spiega Maurizio Milan - Per la Nord non molliamo di un centimetro. Riteniamo che con lo sforzo di tutti, possa essere restituita ai tifosi della Salernitana. C’era un progetto e lo abbiamo integrato e arricchito: la Lega Serie A è al nostro fianco e sarà con noi nell’incontro istituzionale". A questo punto, specifica l'amministratore delegato, "vorremmo aver noi la regia di questa partita visto che siamo stati finora solo consultati. Nodi ordine pubblico? Salerno è città civile, non abbiamo una curva di teppisti. Vorremmo chiedere anche che sia costantemente aperta la Metro: scandaloso sia stata chiusa durante alcune partite. Apriamo un tavolo per arrivare almeno alla prima di campionato con un Arechi che sia il più possibile funzionale e aperto a tutti. Il Comune ha fatto delle cose molto a rilento ma con lo sforzo di tutti potremo aprire la Nord: abbiamo stimato un danno di circa un milione. Non vorremmo arrivare alla citazione: va bene il dialogo ma ora capiamoci, basta teatrini".