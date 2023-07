Primo acquisto: l'esperto Costil (400 partite in Ligue 1) nuovo portiere granata Colpo a sorpresa per la Salernitana, che chiude il discorso portieri (in attesa dell'addio di Sepe)

L'esperto portiere 36enne francese Benoit Costil è il primo acquisto ufficiale della Salernitana nella finestra di trasferimento di questa estate 2023. Un calciomercato che stenta a decollar ma che, finalmente, vede l'arrivo di un elemento importante, che andrà a sostituire il separato in casa Luigi Sepe. Costil ha una lunghissima esperienza nel massimo campionato francese ed è stato vicecampione d'Europa nel 2016 e vincitore della Nations League del 2021.

Il buon ricordo con i girondini e un'esperienza invidiabile

Benoit Costil ha fatto le sue fortune in Francia, in particolare tra Rennes e Bordeaux. Se con il Rennes l'ottmo Costil ha raggiunto il suo massimo numero di presenze con una singola squadra (269), è con il Bordeaux che raggiunge l'apice della carriera. Tra il 2019 e il 2020, infatti, il portiere nativo di Caen ottiene la fascia di capitano. Poi, una fase calante e il passaggio all'Auxerre. In questo 2023 si è unito al Lille ma non ha mai visto il campo. Da svincolato, Morgan De Sanctis è riuscito a strappare un portiere di grandissima esperienza e che ben si può disimpegnare tra i pali come vice del titolarissimo Guillermo Ochoa.

Il 36enne conta esattamente con 600 match ufficiali

Costil è un giocatore di grandissima esperienza, avendo giocato ben 407 incontri di Ligue 1 e 107 di Ligue 2. A questi si aggiungono 33 incontri in Coppa di Francia, 21 di Coppa di Lega e 23 in Europa League (tra qualificazioni e fase finale). Su 591 incontri ufficiali di club, Costil è riuscito a mantenere la porta inviolata in 166 occasioni. A questi, si aggiungono le 9 presenze complessive con la nazionale francese, tra squadre under e nazionale maggiore. Nella sua unica presenza internazionale con la nazionale maggiore, riesce a mantenere la porta inviolata nel match contro la Costa d'Avorio del 15 novembre 2016.

La società dovrà continuare a cercare rinforzi sul mercato. Sousa ha già espresso un certo disappunto per i mancati arrivi nella prima parte di questa fase di preparazione alla stagione 2023/2024, ma l'innesto di Costil potrebbe essere il primo di una serie di trattative sottotraccia e mai giunte all'orecchio dei media.