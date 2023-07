Ristrutturazione Arechi, polemiche in Regione: "De Luca è ancora sindaco..." Muscarà all'attacco del governatore dopo l'annunciato restyling dello stadio

Il consigliere regionale Maria Muscarà, eletta tra le fila del Movimento 5 Stelle, attacca il governatore della Regione Campania dopo la presentazione del progetto di restyling dell'Arechi. "De Luca si sente ancora sindaco di Salerno,ma è il governatore" afferma. "Il governatore De Luca avrebbe destinato 95 milioni di euro per lo stadio Arechi di Salerno, che sarà pronto entro il 2025, inizialmente erano stati destinati 35 milioni. Che De Luca si sia sempre comportato prima come sindaco di Salerno e poi come governatore della Campania, era una cosa più che risaputa, ma passare da 35 milioni a 95, mentre ci sono altri impianti sportivi in Campania altrettanto importanti, abbandonati ma che necessitano di essere ristrutturati, mi sembra un po' troppo".

Una questione di priorità

Maria Muscarà pone l'accento sugli altri impianti da ristrutturare. "Non ci sono mai soldi per gli impianti di Scampia, per il Palargento o per lo stadio Collana, gestito ancora dall' 'abusivo' Giano: ma, la Regione fa finta di voler recuperare con 12 milioni di euro, dopo solo proclami e finte minacce di recupero per nuovi progetti, tra cui quello di voler piazzare un parcheggio sotto il Collana, ignorando le lotte di quartiere contro gli scavi per altri parcheggi interrati". E Muscarà continua. "Lo stadio Arechi, pur essendo stato inaugurato nel 1998, ha subito già diverse ristrutturazioni, nel 2014 e nel 2019, ed ora nel 2023, invece lo Stadio Maradona inaugurato negli anni '60, è stato ristrutturato nel 1990 per i mondiali".

Muscarà: "Napoli ha bisogno di maggior rispetto"

Il consigliere regionale chiede di spostare maggiormente il focus sul Capoluogo di Regione. "Napoli è la città più densamente popolata della Campania, ha bisogno di maggiore rispetto, ed ogni impianto sportivo andrebbe riqualificato, in quanto lo sport salva i giovani e per ogni realtà che se ne priva, è una sconfitta per lo Stato".