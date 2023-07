Curva Nord, appello del Comune: "Arechi senza tifosi ospiti nel 2023/2024" Lettera del sindaco a Figc e Lega per ottenere una deroga

Comune e Salernitana continuano a lavorare per provare a risolvere la questione legata alla Curva Nord. Giovedì, salvo imprevisti, si terrà un nuovo vertice in Prefettura per provare a sbrogliare la matassa. La Salernitana, forte anche del sostegno di Andrea Cardinaletti (coordinatore della commissione strutture della Lega A), proporrà una propria soluzione alle autorità di pubblica sicurezza.

Nel frattempo anche il Comune di Salerno ha immaginato una soluzione che sarà proposta ai vertici di Lega Serie A e Figc. Il sindaco Vincenzo Napoli ha inviato una lettera con la quale chiede di consentire - in deroga - "la partecipazione alle partite casalinghe della Salernitana esclusivamente dei tifosi locali". Una soluzione che, quindi, non garantirebbe la presenza delle tifoserie ospiti per un intero campionato.

Di seguito la lettera integrale inviata dal sindaco di Salerno ai vertici di Lega Serie A, Figc e per conoscenza al ministro dello Sport, al governatore campano e alla Salernitana.

Lo stadio comunale "Arechi", di proprietà del Comune di Salerno ed utilizzato dalla Salernitana, squadra di calcio cittadina che milita nel campionato di calcio nazionale di serie A, sarà oggetto di un intervento di profonda riqualificazione, grazie ad un finanziamento concesso dalla Regione Campania e per il quale è in corso di completamento l'iter amministrativo per l'avvio dei lavori.

I citati lavori di ammodernamento dello stadio Arechi prevedranno, tra l'altro, la copertura dell'intera struttura, la riorganizzazione dei servizi e degli spalti, con l'individuazione di un nuovo settore destinato ai "Tifosi Ospiti", oggi accolti nel settore denominato "Curva Nord".

Lo scrivente Comune è impegnato, insieme alla società U.S. Salernitana 1919, nell'individuare soluzioni per consentire ai tifosi salernitani di poter assistere alle partite casalinghe occupando proprio la citata "Curva Nord" dello stadio - che oggi, si ribadisce, accoglie esclusivamente le tifoserie ospiti - garantendo, in tal modo, un accesso a prezzi contenuti rispetto agli altri settori dello stadio: è utile rappresentare che il settore denominato "Curva Sud", che si trova sul fronte opposto, è pressocché sempre occupato, nella totalità dei posti, dai supporters locali in occasione delle partite casalinghe della Salernitana. La capienza della "Curva Nord" è di circa 7500 posti a sedere ed il numero di tifosi delle squadre ospiti che arrivano a Salerno in occasione delle partite interne della Salernitana è molto contenuto, mediamente circa 200/300 a partita.

L'utilizzo della "Curva Nord" per i tifosi della Salernitana risulterebbe funzionale, per non dire indispensabile, anche in prospettiva della chiusura alternata dei diversi settori dello stadio, prevista nel corso dei lavori di ristrutturazione.

Allo stato, non appare percorribile la semplice suddivisione del Settore "Curva Nord", tale da consentire la coesistenza dei tifosi della squadra locale con quelli della squadra ospite, dovendo, peraltro, garantire il mantenimento delle misure previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive, così come previsto dall'Osservatorio Nazionale. Mentre, come precisato in apertura della presente, la realizzazione di un nuovo settore dedicato ai Tifosi Ospiti" è previsto con lavori di riqualificazione dello stadio, di prossimo avvio.

Si chiede, pertanto,

di poter ottenere la deroga prevista dal punto 19 del Titolo II, Criteri Infrastrutturali, richiamata in oggetto, in particolare relativamente alla previsione di una capienza minima da destinare ai sostenitori della squadra ospite, consentendo, per il campionato di calcio di serie A 2023/2024 la partecipazione alle partite casalinghe della Salernitana esclusivamente dei tifosi locali.

Con l'auspicio di trovare accoglimento della presente istanza, si coglie l'occasione per salutare cordialmente.