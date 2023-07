Salernitana, asse caldo con la Juventus: chiesto Facundo Gonzalez Si attende una risposta da Miretti. Ma De Sanctis lavora anche alle uscite

È caldo l'asse di mercato tra la Salernitana e la Juventus. La Vecchia Signora ha in uscita diversi calciatori che potrebbero fare al caso del cavalluccio marino. Paulo Sousa ha chiesto esplicitamente Fabio Miretti, centrocampista che a giorni scioglierà le sue riserve. La Salernitana è in pole position ma nella scia ci sono anche Monza e Bologna. I bianconeri cederanno in prestito anche Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista già ammirato all'ombra dell'Arechi e che piace pure al Frosinone. Ma in queste ore la Salernitana sta provando a strappare soprattutto il prestito di Facundo Gonzalez: il difensore uruguaiano è in procinto di passare dal Valencia alla Juventus. Ma la società bianconera intende far fare esperienza al ventenne che potrebbe sposare volentieri il progetto granata. I contatti in queste ore sono costanti e l'impressione è che l'affare possa andare in porto. Nel frattempo la Salernitana prova ad accelerare anche sul fronte uscite: Luigi Sepe è stato proposto all'Inter come secondo portiere; Simy ha ricevuto una nuova offerta dalla Turchia che, stavolta, potrebbe essere accettata.