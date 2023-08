Salernitana, entusiasmo Costil: «Onorato di essere qui, Sousa valore aggiunto» Il portiere francese parla sui social: «Con Ochoa lavoreremo bene insieme»

In attesa della presentazione ufficiale in conferenza stampa (posticipata alle 13.15), Benoit Costil si è presentato alla città di Salerno attraverso i canali social della Salernitana. «Sono molto felice, sono stato accolto calorosamente e non vedo l’ora di cominciare quest’avventura e conoscere meglio sia i nuovi compagni sia lo staff», ha detto il portiere francese che in passato ha già lavorato con Paulo Sousa. «In passato ho lavorato con Sousa. Ho sempre amato la serie A e l’Italia, ho pensato spesso di venire qui ma solo ora è arrivata l’occasione perfetta. Sono felice di vivere una nuova esperienza per il modo di intendere il calcio e per una vera e propria esperienza di vita».

In granata si giocherà una maglia da titolare con Memo Ochoa. «Non lo conosco personalmente ma le sue qualità sono note, abbiamo giocato contro quando era all’Ajaccio e sarà un piacere lavorare con lui. Desidero ci sia una bella armonia tra portieri, per lavorare bene insieme e migliorare le performance è fondamentale allenarsi al top sul campo ma lo è anche l’alchimia nei rapporti umani».

Un rapporto forte e solido, Costil, lo ha già instaurato con Sousa. «Sousa mi conosce davvero molto bene: sono stato capitano in passato di una squadra allenata da lui e ho enorme rispetto per l’allenatore e l’uomo. Mi rispecchio nei suoi valori umani e nel suo credo calcistico, perciò sono felice di ritrovarlo. Io lo accolsi in Francia, ora lui accoglierà me aiutandomi ad ambientarmi in Italia alla vita adattarmi. Ai tifosi dico “enchantè”. Spero che passeremo tanti momenti eccellenti insieme con vittorie e soddisfazioni. In ogni caso è un onore per me essere parte di voi».