Salernitana, domani assemblea con i tifosi per discutere dell'Arechi «Il dialogo porterà all’elaborazione di proposte e di progetti»

In attesa di tornare in Prefettura (si attende la convocazione per giovedì) per discutere della riapertura della Curva Nord, la Salernitana chiama a raccolta i suoi tifosi. Come trapelato già nelle scorse ore, la società granata ha promosso un forum che sarà l'occasione per ascoltare i sostenitori e discutere delle problematiche che stanno interessando il mondo granata.

L'appuntamento è fissato per domani, mercoledì 2 agosto alle 19, presso il centro pastorale San Giuseppe di via G.Vestuti. L'incontro sarà presieduto dall'amministratore delegato Maurizio Milan e vedrà la partecipazione anche dello slo Domenico Napoli. «Si parlerà di stadio ma anche e sopratutto di come la Salernitana intenda oggi costruire un dialogo continuo e costruttivo con i propri tifosi», si legge nella nota diramata dal club. «Un dialogo che non solo porterà all’elaborazione di proposte e di progetti ma che contribuirà alla soluzione di tutte quelle problematiche che i tifosi, a volte, si trovano ad affrontare, nel sostenere la propria squadra».