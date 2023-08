Salernitana, De Sanctis assicura: "Cinque acquisti per essere competitivi" Il ds: "Nessuna offerta per Dia, Mazzocchi e Coulibaly. Il mister è sereno"

Nel giorno della presentazione di Benoit Costil, il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis ha fatto il punto sul mercato del cavalluccio marino. "Dal punto di vista numerico e delle posizioni che dobbiamo completare, abbiamo le idee chiare. Abbiamo degli obiettivi, alcuni sono stati di pubblico dominio. È vero che siamo interessati a Miretti, alcuni nomi non sono usciti. Probabilmente senza che ci siano altre uscite importanti dalla Salernitana, siamo nell'ambito di quattro-cinque operazioni in entrata. Dobbiamo lavorare molto per le uscite, speriamo di poter accelerare nelle prossime settimane. Non è semplice, spesso ci scontriamo con richieste fuori luogo da parte dei giocatori e dei loro agenti. A volte viene fuori un messaggio sbagliato di ciò che è la Salernitana, noi non siamo disponibili a scendere a compromessi che vanno solo nella direzione della controparte e mai considerate le nostre necessità. È un lavoro complicato ma più si avvicina la fine del mercato più i nostri interlocutori verranno a miti consigli".

De Sanctis ha chiarito che arriverà "una prima punta, due centrocampisti e altre due operazioni a seconda delle uscite. Rispetto alle quattro o cinque entrate di cui ho parlato, non siamo in difficoltà di lista. Abbiamo quattro giocatori formati in Italia, alcuni under che faranno parte della rosa. I 17 posti che abbiamo per la lista sono sufficienti, ci sono almeno sei posti disponibili. In ogni caso se non dovessimo fare delle uscite ci saranno delle scelte ed escluderemo qualcuno".

In questa fase, infatti, la Salernitana è concentrata soprattutto sulle uscite. "Ci sono trattative avanzate per Simy e Mantovani con Adanaspor e Ternana. Valencia è molto vicino all'uscita in prestito: mi piace molto trasmettere un apprezzamento ad un giocatore che è stato professionale ed impeccabile, un ragazzo meraviglioso a cui auguro le migliori fortune".

Blindati Dia, Mazzocchi e Coulibaly

Non si muoveranno da Salerno, invece, Dia, Mazzocchi e Lassana Coulibaly. "Siamo lontani dall'immaginare che la Salernitana possa rinunciare a questi giocatori che sono parte integrante del nostro progetto tecnico. Dia è un giocatore fortissimo, ha sofferto un intervento a fine maggio per la pulizia del menisco. Sta svolgendo un recupero giusto che in questo momento prevede la ri-atletizzazione ed il ricondizionamento per poterlo vedere in campo. Non siamo preoccupati, anzi ci stiamo prendendo la dovuta cautela perché immaginiamo che Dia, visto che non sono state ricevute offerte ufficiali, possa restare con noi. Lo faremo rientrare quando sarà al top della condizione perché è un patrimonio".

De Sanctis ha, poi, lanciato un messaggio rassicurante all'ambiente. "Sono qui per lanciare messaggi rasserenanti, a fine mercato avremo una squadra forte e completa per fare in modo che possa raggiungere la salvezza nel minor tempo possibile. Potevamo accontentarci di giocatori più facilmente raggiungibili. stiamo andando su profili che hanno la logica di capire se nei club importanti da cui provengono possono avere più o meno spazio. Quindi questo ritarda un po' le decisioni ed i tesseramenti. Stessa cosa per calciatori importanti che hanno bisogno di capire il progetto e che potrebbero ambire a squadre più importanti. Faccio un esempio: i Candreva, i Dia, i Piatek lo scorso anno sono arrivati ad agosto. Quindi se vogliamo giocatori forti ed adatti al progetto, dobbiamo avere un po' di pazienza".

Martegani e Santos: la situazione

Quanto agli obiettivi: "Martegani è un giocatore con il quale stiamo discutendo. Ho sentito della questione passaporto ma questo è un discorso che c'entra fino ad un certo punto. Noi crediamo tanto in questo calciatore, stiamo negoziando con il San Lorenzo e speriamo possa vestire la maglia della Salernitana. Se non dovesse succedere abbiamo altre possibilità. Andrey Santos è stato un investimento importante del Chelsea, è un giocatore importantissimo, ci piace ma siamo molto lontani".

De Sanctis, infine, ha voluto chiarire le parole pronunciate da Sousa nel post-gara di Frosinone-Salernitana. "Tutti questi anni che sono stato nel calcio ho vissuto i periodi di preparazione con il mercato aperto. Per me questo tipo di sensazioni e di dichiarazioni è assolutamente comprensibile. Non mi sorprende. Ma il mister è assolutamente consapevole di quello che ci siamo detti. È in una società che ha già investito 20 milioni di euro per Pirola, Dia, Ochoa e Costil. C'è bisogno di tempo per accontentare le sue richieste. Le sue dichiarazioni sono fisiologiche. Non c'è un livello di tensione interna che possa condizionare il lavoro che stiamo facendo. Faremo tutto quello che c'è da fare, se si rallenta qualche settimana fa parte del gioco. E comunque rispetto all'anno scorso siamo più pronti".