Salernitana, Valencia lascia il ritiro e passa in prestito al Palermo Simy verso la Turchia, Mantovani torna alla Ternana

Le strade di Diego Valencia e della Salernitana si divideranno per questa stagione. L'attaccante cilento ha lasciato il ritiro di Fiuggi e si appresta a passare in prestito al Palermo. «Mi piace molto trasmettere un apprezzamento ad un giocatore che è stato professionale ed impeccabile, un ragazzo meraviglioso a cui auguro le migliori fortune», ha detto in conferenza stampa il direttore sportivo Morgan De Sanctis, elogiando il calciatore per la professionalità e la disponibilità dimostrata nei confronti del club. In granata Valencia non è riuscito a lasciare il segno, collezionando 13 presenze tra campionato e Coppa Italia. Sabato nel test amichevole contro il Frosinone ha siglato la rete del definitvo 1-1, marcatura che non è bastata per strappare la riconferma. La Salernitana in ogni caso punta sul cileno (il trasferimento è soltanto in prestito) che in serie B avrà modo di giocare con maggior frequenza e di adattarsi al calcio italiano.

Nelle prossime ore, intanto, potrebbero registrarsi novità anche per altri due tesserati: Valerio Mantovani è in procinto di passare a titolo definitivo alla Ternana. Simy, invece, è in trattativa con i tuchi dell'Adanaspor, club che è pronto a dare una chance di rilancio all'attaccante nigeriano.