Stadio Arechi, fumata bianca in Prefettura: la Curva Nord riaprirà! Gli ospiti saranno sistemati nei Distinti, per le partite di cartello sosta a Capitolo San Matteo

Fumata bianca in Prefettura per la riapertura della Curva Nord dello stadio Arechi. Il vertice, presieduto dal prefetto Francesco Russo, è servito a trovare un'intesa convinta tra Comune di Salerno e Salernitana che, adesso, dovranno accelerare l'iter per i lavori.

La Curva Nord, una volta completati i lavori, sarà interamente destinata ai tifosi granata; i sostenitori ospiti saranno, invece, posizionati in uno spicchio dei Distinti dove sarà realizzato un settore da circa 2000 posti. La questione parcheggi sarà gestita in modo dinamico: per le partite di cartello e che porteranno a Salerno più tifosi ospiti sarà utilizzata l'area di Capitolo San Matteo (che sarà potenziata con telecamere e nuovi sistemi di illuminazione) per la sosta e le navette per trasportare i tifosi all'Arechi; per le partite con meno sostenitori saranno, invece, utilizzate le aree di parcheggio esterne allo stadio Arechi. Nei prossimi giorni sarà presentato ufficialmente il progetto alla Prefettura che, tuttavia, ha già dato un via libera in maniera informale. Poi partiranno i lavori (divisione nel settore distinti, bagni per gli ospiti) che, come previsto dalla convenzione d'uso dell'Arechi, saranno effettuati dalla Salernitana che, poi, scorporerà i costi dalle rate dovute al Comune per l'utilizzo dello stadio. Verosimilmente entro un paio di mesi la Curva Nord - dove oggi è partita anche l'installazione dei tornelli - potrebbe essere interamente al servizio dei tifosi granata.