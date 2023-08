Stadio Arechi, svolta in Curva Nord: parte l'installazione di sei nuovi tornelli Il Comune ha provveduto anche ad aggiornare i software per velocizzare l'ingresso dei tifosi

La prima buona notizia per i tifosi della Salernitana era arrivata dal vertice in Prefettura, nel corso del quale è arrivato il via libera alla riapertura della Curva Nord. La seconda è arrivata quasi in contemporanea da via Allende: in mattinata sono iniziati i lavori per il montaggio di sei nuovi tornelli (tre da due ingressi) in Curva Nord. Una mancanza strutturale che, negli anni, aveva portato alla chiusura di tre quarti del settore e che, adesso, rappresentava il primo step per la riapertura. La spinta decisiva per l'installazione, nel corso di questi mesi, è arrivata dalla commissione Sport, presieduta da Rino Avella. I consiglieri comunali hanno delineato il cronoprogramma, chiedendo e ricevendo costanti aggiornamenti sull'iter dei lavori. Il Comune, infatti, nei giorni scorsi ha provveduto anche ad aggiornare i software di tutti i tornelli, in modo da garantire ingressi più veloci per i tifosi. La Salernitana, inoltre, provvederà a dotare gli steward di computer palmari che saranno utilizzati al prefiltraggio in modo da rendere ancora più rapido l'afflusso dei tifosi, evitando le lunghe code che hanno caratterizzato in questi anni le partite di cartello.

«Documenteremo puntualmente lo stato dei lavori», ha scritto sui social il sindaco Vincenzo Napoli. «Il Comune di Salerno sta completando l'installazione dei moderni tornelli tecnologici che renderanno sicuro e rapido l'accesso alla Curva Nord. Nel corso della stagione sportiva sarà potenziato il servizio della metropolitana. Con il lavoro condiviso si risolvono i problemi. Andiamo avanti tutti insieme per il bene di Salerno e della Salernitana. Uniti si Vince. Macte Animo».