Salernitana, non solo mercato: avvocati in campo per due battaglie legali Bonazzoli chiede il reintegro; l'agente di Kastanos ricorre al Collegio di Garanzia

Non c'è solo il mercato a tenere banco in queste ore in casa Salernitana. La società granata, infatti, si prepara ad affrontare due “partite legali”. La prima è legata a Federico Bonazzoli. Il “pistolero”, attraverso il suo agente, ha presentato ricorso al Collegio Arbitrale, chiedendo il reintegro in gruppo. Dall'inizio del ritiro pre-campionato, infatti, l'attaccante lombardo sta lavorando a parte insieme a Luigi Sepe in quanto, entrambi, non rientrano nei piani di Paulo Sousa. La Salernitana, assistita dagli avvocati Francesco Fimmanò, Eduardo Chiacchio e Rino Sica ha già provveduto a presentare le proprie memorie.

Altra questione legale riguarda il tesseramento di Grigoris Kastanos. Ad adire il Collegio di Garanzia del Coni è stato Mario Giuffredi, agente del cipriota, che ha chiesto il rinconoscimento di parte del compenso relativo all'opera di mediazione svolta per il tesseramento del centrocampista.

«Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto una istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dalla M.A.R.A.T. S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico ed Agente Sportivo Mario Giuffredi, contro la U.S. Salernitana 1919 S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato, stipulato in data 31 luglio 2022, avente durata sino al 31 agosto 2022, in virtù del quale la Società intimata ha incaricato la suddetta istante di curare i suoi interessi, prestando opera per il tesseramento a titolo definitivo e la stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Grigoris Kastanos». Anche in questo caso la Salernitana è pronta a difendersi. Con Giuffredi, tra l'altro, si erano già registrate frizioni nelle scorse settimane. La Salernitana, infatti, aveva annunciato un'azione legale contro il procuratore per alcune dichiarazioni ritenute lesive.