Salernitana, all’Arechi c’è l'Augsburg: diretta dalle 20.30 su OttoChannel Sousa potrebbe schierare la miglior formazione possibile (ma senza Dia) come prova generale

Questa sera allo stadio Arechi la Salernitana affronta il primo match della stagione tra le mura amiche. Si gioca contro l'Augsburg- squadra della massima serie tedesca, la Bundesliga - e si attende che, almeno per un tempo, mister Sousa schieri la miglior formazione possibile. Fischio d'inizio fissato alle 20.30 con diretta su Ottochannel, canale 16 del digitale terrestre, e sulla pagina Facebook di Granatissimi.

Le scelte. Ochoa è tornato ad allenarsi dopo le lunghe (e meritate) vacanze, ma in porta dovrebbe andare il neo-acquisto Benoit Costil, esperto portiere francese di 36 anni. A ridosso dell'inizio della nuova stagione, mancano all'appello pochi giocatori. Tra questi, Maggiore, Daniliuc e bomber Dia, con quest'ultimo che, però, è finalmente rientrato in gruppo.

La miglior formazione possibile?

In attesa della formalizzazione dell'acquisto del talento argentino Agustín Alberto Martegani - che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal San Lorenzo e che stasera potrebbe far capolino all'Arechi -, il tecnico portoghese dovrebbe optare per la miglior formazione attualmente disponibile. Il primo impegno uffiiciale si gioca, infatti, tra soli otto giorni (contro la Ternana, attualmente in Serie B) e Sousa potrebbe cercare di apportare gli ultimi correttivi tattici di questa fase di preparazione. Inoltre, la prima edizione del Trofeo Angelo Iervolino - giocata tra Salernitana e Adana Demirspor - fu vinta dalla compagine ospite. Un motivo in più per provare a giocare a ritmi più alti e regalare una soddisfazione al patron granata.

La risposta del pubblico: prevendita fiacca ma bene gli abbonamenti

In prevendita, fino alla giornata di ieri 4 agosto, sono stati staccati circa 1.800 tagliandi - quasi tutti per la Curva Sud -. Considerate le incerte condizioni climatiche, si aspetta che molti decideranno sul da farsi nelle prossime ore.

Nel frattempo, la campagna abbonamenti sembra essersi stabilizzata, con una crescita fortemente rallentata. Due giorni fa è stata superata la fatidica cifra dei 10.000 carnet. Per l'ultima spinta, forse, serve il grande acquisto, quello che possa far sognare la piazza.

La probabile formazione della Salernitana

SALERNITANA: (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. ALLENATORE: Paulo Sousa.