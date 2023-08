Salernitana, rebus cessioni: Bonazzoli spera nel Verona, Valencia è un caso De Sanctis lavora per trovare una sistemazione anche a Sepe e Simy

In attesa di chiudere qualche operazione in entrata, la Salernitana sta provando a sbloccare anche il mercato in uscita. Federico Bonazzoli continua a sperare nel passaggio al Verona: i contatti con gli scaligeri sono frequenti ma manca ancora un tassello per giungere alla fumata bianca. Il club veneto, infatti, chiede alla Salernitana di compartecipare al pagamento dello stipendio (1,5 milioni) del “pistolero”. Una soluzione che non entusiasma i granata ma che, alla fine, potrebbe anche essere perseguita. Ha del clamoroso, invece, quanto accaduto a Diego Valencia: il cileno era pronto a firmare in prestito con il Palermo. Ma dopo le visite mediche con i siciliani, è arrivato il dietrofront dei rosanero che hanno deciso di far saltare l'operazione. Un caso che ha indispettito la Salernitana che, da oggi, dovrà mettersi nuovamente al lavoro per trovare una sistemazione all'attaccante. In uscita, tra l'altro, ci sono anche il portiere Luigi Sepe e l'attaccante Simy. Calciatori che hanno un ingaggio pesante e che la Salernitana proverà a piazzare entro fine meese.