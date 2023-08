Salernitana, festa a Pontecagnano: gli Ochoa's Boys inaugurano il fan club Siro Amendola e Alessandro Lamberti sono promotori di un club diventato già iconico

Qualche settimana fa, avevamo dato l'anticipazione: la nascita di un fan club sui generis, fondato da due tifosi che sono diventati già iconici: gli "Ochoa Boys". Ed è proprio questo il nome del club granata che, domani, apre ufficialmente i battenti. I due supporter granata hanno conosciuto la notorietà anche oltre i confini italici e sono finiti fin sulle copertine dei giornali messicani, che parlavano della "Ochoa mania".

Il comunicato: Sono già 50 Ochoa's Boys e ci aspetta quota cento entro domani

"È stata una promessa mantenuta. Un giorno due ragazzi - Alessandro Lamberti e Siro Amendola - si presentano in curva Sud all’Arechi con indosso una vistosa parrucca per rendere omaggio all’estremo difensore della Salernitana e da allora, in segno di scaramanzia, ad ogni gara si presentano sempre così. Nasce così l’idea di fondare un club di tifosi della Salernitana partendo proprio dalla “Ochoa mania” che ha letteralmente contagiato l’intera tifoseria granata.

Domani sera, con inizio a partire dalle ore 19:00 e fino alle ore 23:00, in via Europa 80 a Pontecagnano Faiano, presso la sede del neonato club, ci sarà il taglio del nastro dei locali che ospiteranno le attività dei soci, alla presenza di una delegazione della U.S. Salernitana 1919 e del sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara. Oltre ad un ricco buffet ed alla classica torta beneaugurante, gli sportivi tutti potranno trascorrere una serata all’insegna del colore granata, allietati dalla musica della cover band degli 883 “Come Max”.

Il fan club fa già parte del Centro Coordinamento Salernitana Club

Ad oggi, sono già oltre 50 i soci che hanno aderito al Fans Club “Ochoa’s Boys” e i fondatori Alessandro e Siro scommettono che già domani sera si toccherà quota 100. Il club dedicato a Memo Ochoa fa già parte della grande famiglia del Centro Coordinamento Salernitana Club, presieduto da Riccardo Santoro.