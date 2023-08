Salernitana, fumata bianca in Prefettura: sprint per i lavori all'Arechi La commissione di vigilanza ha dato il via libera al progetto presentato da Comune e Salernitana

In attesa dei colpi di mercato, le buone notizie per la Salernitana arrivano dalle questioni legate alle infrastrutture e, in particolare, alla Curva Nord. In mattinata in Prefettura si è riunita la commissione di vigilanza che ha dato il via libera al progetto presentato dalla Salernitana per conto del Comune (rappresentato, tra gli altri, dall'assessore alla Mobilità, Rocco Galdi e dal presidente della commissione Sport, Rino Avella). Ora si attende solo l'avvio dei lavori che consentiranno di realizzare il settore ospiti nei Distinti. Le tempistiche non sono state ancora definite in modo certo ma, di sicuro, entro fine anno i lavori saranno ultimati. Nei Distinti sorgerà lo spicchio per gli ospiti che occuperà la parte superiore ed inferiore ed avrà una capienza di 1700 posti. I lavori partiranno nelle prossime settimane e prevedono l'installazione di vetri divisori antisfondamento. Al vaglio c'è anche la possibilità di recuperare i materiali già presenti in Curva Nord (e che saranno rimossi non appena il settore sarà interamente destinato ai tifosi granata) ma si dovrà verificare la compatibilità con le nuove normative in materia di sicurezza. Gli interventi, inoltre, consentiranno di implementare le aree ristoro ed i bagni per gli ospiti. Definita anche l'organizzazione dei parcheggi all'esterno dei Distinti: l'area avrà una capienza di 85 posti auto, 15 posti moto e 5 posti autobus; eventuali altri bus potranno essere allocati nell’area PIP nautico di Capitolo San Matteo dove, tra l'altro, sosteranno le tifoserie ospiti in occasioni di partite con maggiore affluenza.