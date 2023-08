Salernitana, niente squilli in entrata: il mercato resta fermo al palo Poche risorse a disposizione di De Sanctis che sta lavorando soprattutto ai prestiti e alle cessioni

Resta fermo al palo il mercato della Salernitana. A cinque giorni dall'esordio in Coppa Italia e a poco più di dieci dalla prima di campionato, la società granata ha ufficializzato soltanto l'ingaggio di Benoit Costil. Anche oggi non si sono registrate novità in entrata: l'asse con la Juventus per Fabio Miretti e Facundo Gonzalez resta in piedi anche se il ds Morgan De Sanctis sperava in una risposta già per l'inizio della settimana.

Rischia di complicarsi anche la situazione Martegani: il calciatore, che è già arrivato in Italia, non potrà allenarsi fino a quando non otterrà il passaporto italiano, requisito indispensabile per tesserarlo da comunitario. Tempi tecnici che potrebbero spingerlo a tornare in Argentina nell'attesa che si sblocchi la situazione.

De Sanctis, intanto, è tornato alla carica per l'esterno sinistro Kristtofer Lund, 21enne dell'Hacken ma il club svedese chiede 2 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, mentre la Salernitana preferirebbe un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

La speranza è di riuscire a sbloccare le operazioni in uscita per spostare le risorse sul mercato in entrata. Da ieri è ufficiale il passaggio di Valerio Mantovani alla Ternana: il difensore ha firmato un triennale con gli umbri, club con il quale aveva già giocato lo scorso anno. Domenica tornerà all'Arechi da avversario per la Coppa Italia. Resta in stand-by anche la trattativa tra il Verona e Federico Bonazzoli: gli scaligeri chiedono alla Salernitana un indennizzo per l'ingaggio del pistolero. In queste ore il Lens è tornato a farsi sotto per Boulaye Dia ma tra domanda ed offerta c'è una distanza notevole. Il senegalese, quindi, dovrebbe restare a Salerno e da domani inizierà a lavorare con il gruppo per sperare almeno in una convocazione per il match d'esordio contro la Roma.