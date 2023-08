UFFICIALE. Salernitana, Bonazzoli è un nuovo calciatore del Verona Si materializza il trasferimento in Veneto del "pistolero"

Si chiude dopo 54 partite e 12 gol messi a segno l'esperienza di Federico Bonazzoli con la maglia della Salernitana. Il "pistolero" da oggi è un nuovo calciatore del Verona. Il trasferimento è a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni. La cifra pattuita per il riscatto è di circa 3 milioni di euro. L'operazione nelle scorse ore ha subito l'accelerata che ha permesso a Salernitana e Verona di raggiungere l'intesa. Il club granata stava lavorando da settimane alla cessione: dopo aver tentato a lungo lo scambio con Hongla, le due società hanno ripreso i contatti per definire il prestito del calciatore. In Veneto l'attaccante di Manerbio ritroverà Milan Djuric, suo compagno di reparto nella prima stagione alla Salernitana e accanto al quale è riuscito ad esprimere al massimo il suo potenziale.