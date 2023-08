Salernitana, il mercato a rilento non frena l'entusiasmo: è corsa al biglietto Viaggia a buon ritmo anche la campagna abbonamenti che ha superato quota 10mila

Resta fermo il mercato in entrata della Salernitana. Sousa attende soprattutto una prima punta ed un centrocampista che nelle intenzioni del portoghese dovranno rappresentare ciò che lo scorso anno garantivano Piatek e Vilhena. La speranza è di riuscire a chiudere l'operazione con la Juventus per Fabio Miretti, Facundo Gonzalez e, probabilmente, anche Nicolussi Caviglia. Ma più il tempo passa più il rischio aumenta.

Attesa che, fortunatamente, non ha intaccato l'entusiasmo della tifoseria: per il match di Coppa Italia di domenica contro la Ternana sono già stati venduti 5300 biglietti. Viaggia spedita anche la campagna abbonamenti che ha raggiunto quota 10.200. Per il match di esordio in programma domenica 20 allo stadio Olimpico, invece, sono stati polverizzati in pochissime ore i 3500 biglietti per il settore ospiti.