Salernitana-Ternana, pronto il dispositivo di traffico All'Arechi sono attesi non più di 10mila spettatori

Prima partita ufficiale della stagione e primo dispositivo di traffico per gestire la viabilità in occasione del match dell'Arechi contro la Ternana, in programma questa domenica 13 agosto alle 17:45. Attualmente non è previsto il pienone (attesi non più di 10mila spettatori), considerato il periodo - tanti salernitani saranno in vacanza - e l'orario, non proprio comodissimo.

Ecco il dispositivo di traffico per il primo match ufficiale della stagione

L'oridnanza prevede le seguenti disposizioni:

È istituito il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, a far tempo dalle ore 7:00 sino alle cessate esigenze, nonché divieto di transito dalle ore 15:00 sulle seguenti strade:

Sottopasso di fronte Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona

Piazzale Bottiglieri (altezza della Rotatoria di Piazzale Settembrino)

Via degli Uffici Finanziari - incrocio via Allende

Via dei Carrari

Via Prudenza

Via Fangarielli

Viale Pastore

Viale Giacumbi

Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite

Area di parcheggio antistante il complesso del The Space

Area antistante Novotel.

A questi, si aggiunge il divieto di transito pedonale dalle ore 15:00 sui tratti:

Sottopasso di fronte Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona

Sovrappasso di Via dei Carrari

Via Fangarielli/Via degli Uffici Finanziari (direzione stadio).

E ancora, dalle 15:30 sino alle 18:00 è istituito il senso unico di circolazione:

con direzione di marcia occidente-oriente su via Allende (nel tratto compreso tra la rotatoria del Novotel e Via Schiavone).

Ai veicoli in uscita da viale De Marco e Viale Schiavone è fatto obbligo di svolta a sinistra

Ai veicoli provenienti da via Generale Clark, con direzione oriente, giunti all'altezza della rotatoria del Novotel, hanno obbligo di proseguire dritto su via Allende.

Dalle 19:00 e fino ad avvenuto deflusso della tifoseria, i veicoli provenienti dal Lungomare Colombo con direzione oriente, giunti all'altezza della traversa Romano, hanno obbligo di svolta a sinistra, fatta eccezione per i residenti.