LIVE | Salernitana-Ternana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Sambia, M.Coulibaly, L.Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. A disposizione: Ochoa, Allocca, Dia, Fazio, Maggiore, Sfait, Iervolino. Allenatore: Sousa.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Bogdan, Celli; Casasola, Labojko, Proietti, Favasuli, Corrado; Falletti, A. Ferrante. A disposizione: Brazao, Morlupo, Capuano, Mantovani, Sorensen, M. Ferrante, Furlan, Damian, Marginean, Proietti, Capanni, Distefano, Rovaglia. Allenatore: Lucarelli.

ARBITRO: Giua di Olbia - assistenti: Cipressa e Politi. IV uomo: Mastrodomenico. Var: Maggioni/Avar: Gariglio

IL PRE-GARA. Riapre lo stadio Arechi per la Coppa Italia. La Salernitana affronta la Ternana. Out Mazzocchi, Bohinen e Daniliuc. Granata in emergenza totale, con appena sette calciatori in panchina, di cui due portieri (Ochoa ed Allocca). Sousa riparte dal 3-4-2-1: tra i pali spazio a Costil; in difesa Lovato, Gyomber e Pirola. Sambia e Bradaric agiranno da esterni con Mamadou e Lassana Coulibaly in mediana. Davanti Botheim sarà la prima punta con Kastanos e Candreva sulla trequarti.

La Ternana si affida al 3-5-2: solo panchina per il fresco ex Mantovani. In campo dal 1' Iannarilli, Bogdan e Casasiola. Davanti spazio a Ferrante e Falletti.