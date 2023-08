Salernitana-Ternana: in 9mila all'Arechi, assente patron Iervolino Entusiasmo sugli spalti per la prima partita ufficiale della stagione

Per la prima partita ufficiale della stagione della Salernitana non mancheranno solo un bel po' di effettivi. Nel palco principale dell'Arechi mancherà anche il presidente Danilo Iervolino. Il patron granata non è solito mancare l'appuntamento allo stadio. Tuttavia, l'imprenditore di Palma Campania è attualmente in vacanza in Sardegna. Un periodo di riposo che farà sicuramente bene anche ad una persona estremamente attiva ed energica come il fondatore della Pegaso.

Buona, invece, la risposta del pubblico dell'Arechi. Nonostante l'orario poco felice e decisamente caldo, in via Allende sono arrivati circa 9mila tifosi, curiosi di vedere all'opera la Salernitana di Paulo Sousa. Entusiasmo che si vivrà anche domenica prossima allo stadio Olimpico per la prima trasferta dell'anno. Oltre 3500 tifosi hanno polverizzato i biglietti del settore ospiti e tanti altri sono pronti a seguire la Salernitana nella Capitale, acquistando biglietti per altri settori.