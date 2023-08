FOTO. Salernitana, all'Arechi c'è anche il trequartista argentino Martegani Si attende soltanto il rilascio del passaporto per annunciare l'ingaggio dal San Lorenzo

Nei giorni scorsi era stato intercettato in città da diversi tifosi. Oggi pomeriggio Agustín Martegani ha messo per la prima volta piede allo stadio Arechi. Il trequartista argentino è arrivato in via Allende per seguire da vicino il match di Coppa Italia tra la Salernitana e la Ternana. Con lui anche la mamma, italiana che gli consentirà di ricevere il passaporto e di essere tesserato da comunitario. L'accordo con il San Lorenzo è stato raggiunto da giorni, una volta risolto l'iter burocratico Martegani sarà ufficializzato. Arriverà con la formula del prestito oneroso (400mila euro) ed il diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. La speranza della Salernitana è di riuscire a definire il tutto già entro la giornata di domani, in modo da convocare il calciatore già per la trasferta dell'Olimpico contro la Roma.