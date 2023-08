Salernitana, Sousa in ansia per Lovato e Pirola: a Roma con la difesa a quattro? Per il centrale ex Atalanta si teme un lungo stop, la società pronta a tornare sul mercato

Tra luci ed ombre la Salernitana si gode il passaggio del turno in Coppa Italia e si prepara a riprendere la preparazione in vista del match di domenica contro la Roma. Nel complesso il match contro la Ternana ha consegnato qualche buona indicazione a Sousa, a cominciare dal recupero di Dia, schierato nell'ultimo quarto d'ora e desideroso di ritrovare la miglior condizione in vista del campionato. Continua a brillare anche Lassana Coulibaly, già in forma super e sempre più diga del centrocampo.

Ma il test di Coppa ha provocato anche qualche problema al tecnico portoghese che rischia di perdere Pirola e Lovato per il match dell'Olimpico: il primo è uscito dopo 45' per un affaticamento muscolare, il secondo ha riportato una contusione al ginocchio che dovrà essere valutata nelle prossime ore. Per Lovato i tempi di recupero potrebbero essere abbastanza lunghi: si teme l'interessamento del legamento collaterale, con la speranza che non ci sia una lesione. Da valutare anche l'entità del problema accusato da Pirola che ha lasciato il campo dopo 45'. Il rischio concreto è di non avere entrambi a disposizione domenica all'Olimpico. Se i timori dovessero essere confermati, Sousa si ritroverebbe soltanto con due centrali disponibili (Fazio e Gyomber): Daniliuc sta svolgendo il percorso di riabilitazione in Germania e ne avrà ancora per qualche settimana; Bronn, invece, è stato pubblicamente bocciato dal portoghese che non lo ritiene pronto.

Uno scenario che potrebbe costringere Sousa a cambiare modulo, schierando Bradaric ed uno tra Sambia e Mazzocchi accanto ai due centrali di difesa. Al tempo stesso le scelte tecniche del portoghese e l'emergenza infortunati che si è abbattuta sulla difesa costringerà la società ad accelerare sul mercato per garantire rinforzi anche al pacchetto arretrato.