Salernitana, sprint sul mercato: quattro rinforzi entro giovedì Chiuse le trattative per un esterno, un centrocampista, un trequartista è un attaccante

La Salernitana entro giovedì ufficializzerà quattro operazioni in entrata: un esterno, un centrocampista, un trequartista è un attaccante. L’accelerata, come anticipato da Sky Sport, c’è stata nelle ultime ore. Domani sosterrà le visite mediche Mateusz Legowski, centrocampista 19enne del Pogon Stettino già nel giro della nazionale polacca. Le difficoltà incontrate nell’arrivare a Fabio Miretti hanno spinto la Salernitana a chiudere l’operazione per il talento polacco. È già a Salerno anche l’attaccante giamaicano Trivante Stewart, attaccante 23enne del Mount Pleasant, squadra del suo paese con cui ha siglato l’anno scorso 18 reti in 26. Centrocampista e attaccante sosterranno già domani le visite mediche. È in chiusura anche l’ingaggio di Leo Hjelde, esterno mancino 19enne norvegese del Leeds. Entro giovedì, inoltre, sarà ufficiale l’ingaggio di Augustin Martegani, trequartista del San Lorenzo che già domenica ha seguito dagli spalti dell’Arechi il match contro la Ternana.

Restano momentaneamente in stand-by le trattative per gli juventini Soulè e Facundo Gonzalez e per la prima punta che arriverà dall'estero.