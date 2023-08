FOTO. Salernitana, Legowski è a Salerno: è il primo di quattro rinforzi Il calciatore firmerà un contratto triennale con la Salernitana

Mateusz Legowski è arrivato nel tardo pomeriggio a Salerno. Il centrocampista polacco, classe 2003, dopo aver svolto le visite mediche a Roma è stato accompagnato nella città d'Arechi dove da domani inizierà a lavorare agli ordini di Paulo Sousa. Il rinforzo per il centrocampo, dunque, è arrivato arriva dalla Polonia. Legowski, già nel giro della Nazionale maggiore, ha firmato un contratto triennale con la Salernitana e, tecnicamente, sarà disponibile per il match di domenica contro la Roma.

È già a Salerno anche l'attaccante Trivante Stewart, 23enne che arriva dal Mount Pleasant, club del campionato giamaicano. Si tratta di un'autentica scommessa su cui è pronta a puntare la direzione sportiva della Salernitana. L'altro attaccante, invece, arriva dal NK Celje: si tratta del nigeriano Chukwubuikem Ikwuemesi, 22 anni, autore di 9 reti in 30 partite nella prima divisione slovena. Il calciatore è atteso nelle prossime ore a Salerno e, come per Legowski, dovrebbe essere pronto per essere convocato.

Entro domani, inoltre, arriverà l'ufficialità dell'ingaggio di Augustin Martegani, trquartista argentino che già da giorni ha raggiunto Salerno e che sarà tesserato come comunitario.