Salernitana, ecco Trivante Stewart: l'identikit dell'attaccante giamaicano Il bomber 23enne arriva dal Mount Pleasant. Ecco chi è e le sue prime parole con la maglia granata

È l'attaccante giamaicano Trivante Stewart, 23 anni, il quarto acquisto ufficiale di questa sessione estiva di calciomercato della Salernitana. Dopo l'ufficializzazione dell'arrivo di Mateusz Legowski (QUI l'identikit del centrocampista polacco classe 2003), è arrivato anche il bomber del Mount Pleasant.

La nota stampa della società

Nella giornata di ieri la società ha rilasciato il comunicato che annunciava l'acquisto ufficiale di Trivante Stewart. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Mount Pleasant F.C. per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’00 Trivante Vicent Stewart. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026 con opzione e indosserà la maglia numero 19".

Un gol ogni 166 minuti per bomber Stewart

L'acquisto di Trivante Stewart è stato confermato tra tante incognite complice, in primis, la scarsa conoscenza del campionato giamaicano. Stando ai numeri "duri e puri", Trivante è un attaccante d'area di rigore, di quei che servono a buttarla dentro. Nel corso di 66 partite ufficiali - tutte fatte registrare nel massimo campionato giamaicano -, Stewart ha timbrato il cartellino in 30 occasioni. Una media gol interessante di una rete ogni 166 minuti.

Un bomber in crescita: nell'ultima stagione, 15 reti in 21 partite e vittoria del campionato

Proprio nell'ultima stagione, Trivante Stewart è risultato decisivo nella vittoria della massima divisione calcistica giamacaina da parte del Mount Pleasant, mettendo a segno ben 15 reti in appena 21 partite. La tendenza, quindi, è quella di un giocatore in crescita e con margini di miglioramento. Una scommessa a basso prezzo voluta dal direttore sportivo e in sintonia con la filosofia del club di procacciare e valorizzare giovani talenti.

Le prime dichiarazioni di Trivante con la maglia granata: "Vi renderò felici"

È una grande sensazione essere qui, qualcosa che avevo sempre sognato. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e mettermi a disposizione del mister. La mia principale caratteristica in campo è che sono uno tosto, non mollo mai, farò tutto quello che mi chiederà il mister e cercherò di farlo davvero bene. So che la Serie A è un campionato molto duro ma sono molto felice di essere qui e giocare in Italia. Spero di rendere i tifosi della Salernitana molto felici. Ho tante aspettative su questa nuova avventura perché so che il meglio deve ancora venire. Non vedo l'ora di cominciare".

E sugli obiettivi presonali, Stewart mostra l'abnegazione per la causa del gruppo: "Voglio fare al meglio quello che mi chiederà il mister e dare il massimo per aiutare la squadra".

Infine, il bomber giamacaino parla dei tifosi granata, che trova "molto passionali" e non vede l'ora di vederli allo stadio. Poi, il messaggio diretto alla torcida: "Vi renderò molto felici".