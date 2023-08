Salernitana, ecco le 9 sfide per le quali ci sarà il biglietto omaggio Under 14 Procede a buon ritmo la prevendita per il match con l'Udinese: venduti oltre 2500 tagliandi

La stagione calcistica è, ormai, alle porte e Salerno si prepara a manifestare tutta la sua passione nei confronti della Salernitana. Calore che si percepisce anche dai numeri che stanno caratterizzando campagna abbonamenti e prevendita dei tagliandi.

A pochi giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti il dato ha raggiunto quota 10371 tessere sottoscritte, oltre 2mila in più rispetto allo scorso campionato. La Salernitana, inoltre, ha reso noto anche il dato parziale dei biglietti venduti in prevendita per la partita contro l'Udinese, in programma lunedì 28 agosto allo stadio Arechi. A più di una settimana dal match sono già 2500 i tifosi che si sono assicurati un posto sugli spalti di via Allende.

In giornata, inoltre, la Salernitana ha comunicato l’elenco delle gare della Stagione 23/24 in cui sarà possibile richiedere il tagliando omaggio Under 14:

28/08/23 (SERIE A TIM) SALERNITANA – UDINESE

24/09/23 (SERIE A TIM) SALERNITANA – FROSINONE

22/10/23 (SERIE A TIM) SALERNITANA – CAGLIARI

01/11/23 (COPPA ITALIA FRECCIAROSSA) SALERNITANA – SAMPDORIA

21/01/24 (SERIE A TIM) SALERNITANA – GENOA

11/02/24 (SERIE A TIM) SALERNITANA – EMPOLI

25/02/24 (SERIE A TIM) SALERNITANA – MONZA

17/03/24 (SERIE A TIM) SALERNITANA – LECCE

19/05/24 (SERIE A TIM) SALERNITANA – HELLAS VERONA

Le modalità di richiesta del tagliando omaggio verranno esposte nel comunicato di vendita dei tagliandi per le rispettive partite.