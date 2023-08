Salernitana-Torino, dal 6 settembre parte la prevendita con prelazione La vendita libera per il match del 18 settembre scatterà giovedì 7 settembre

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 6 settembre e fino alle ore 10:00 di giovedì 7 settembre, saranno in vendita con diritto di prelazione per possessori di Hippo Card o Fidelity Card della Salernitana, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Torino in programma lunedì 18 settembre alle ore 18:30.

La vendita libera partirà alle ore 11 di giovedì 7 settembre.

E’ possibile acquistare i tagliandi online a questo link e presso i punti vendita TicketOne.

Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore per chi acquista il singolo tagliando d’accesso.

Prezzi

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 89 + € 5,00 (intero) - € 44 + € 3,00 (over 65 e donne) - € 37 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Verde Sud/Nord: € 64 + € 4,00 (intero) - € 31 + € 3,00 (over 65 e donne) - € 25 + € 2,00 (under 14)

Tribuna Azzurra: € 49 + € 3,00 (intero) - € 25 + € 2,00 (over 65 e donne) - € 18 + € 2,00 (under 14)

Distinti: € 42 + € 3,00 (intero) - € 23 + € 2,00 (over 65 e donne) -€ 13 + € 2,00 (under 14)

Curva Sud: € 23 + € 2,00