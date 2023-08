Mercato, Fabiani neo ds della Lazio: si lavora ad uno scambio con la Salernitana Lotito ufficializza la nomina: l'ex dg granata è il nuovo uomo mercato dei biancocelesti

Ora è anche ufficiale. Angelo Mariano Fabiani è il nuovo direttore sportivo della Lazio. L'ex dg della Salernitana, dopo aver ricoperto per mesi il ruolo di responsabile del settore giovanile dei biancocelesti, è stato promosso a direttore sportivo. L'annuncio, già nell'aria da tempo, è arrivato in giornata. Resta saldo, dunque, il rapporto con Claudio Lotito che ai tempi della multiproprietà aveva puntato forte su Fabiani a cui aveva affidato la gestione della Salernitana. In granata, nonostante le promozioni dalla serie C alla serie A, Fabiani non era mai riuscito ad instaurare un rapporto con la piazza che, spesso, lo ha contestato insieme all'imprenditore capitolino.

Su sponda biancoceleste, invece, l'annuncio di Fabiani quale nuovo direttore sportivo della Lazio sembra essere stato accolto favorevolmente dalla tifoseria. In queste ore, tra l'altro, il neo ds laziale sta lavorando proprio ad un'operazione di mercato con la Salernitana. La società della Capitale è alla ricerca di un secondo portiere: dopo il no di Lloris i biancocelesti hanno preso informazioni su Luigi Sepe, estremo difensore che è in rottura con i granata e che è alla ricerca di una nuova collocazione. I buoni rapporti tra Fabiani ed il suo agente Mario Giuffredi potrebbero agevolare la trattativa. La Lazio vorrebbe inserire nell'operazione anche Fares, esterno sinistro che è in uscita dalla Capitale. L'ipotesi, al momento, non sembra convincere la Salernitana che potrebbe chiudere la cessione di Sepe a prescindere dall'arrivo in granata del 27enne.